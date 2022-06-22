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Ворог намагається встановити повний контроль над Сєвєродонецьком

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 397

 

Зведення з фронту

На Донецькому напрямку противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках з метою виходу на адміністративні кордони Луганської області. Про це йдеться в оперативній інформації Генерального штабу Збройних сил України щодо російського вторгнення станом на 6.00 22 червня.

Окупанти продовжують завдавати ракетних і авіаційних ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури на території України.

На Волинському та Поліському напрямках підрозділи збройних сил білорусі зосереджують зусилля на веденні розвідки, інженерному обладнанні позицій та охороні державного кордону.

На Сіверському напрямку ворог, з метою демонстрації присутності, утримує до трьох батальйонних тактичних груп та підрозділи повітряно-десантних військ в прикордонних районах Брянської та Курської областей.

На Харківському напрямку ворог веде повітряну розвідку з метою виявлення місць дислокації наших військ.

Ворог намагається відновити наступ на Слов’янськ, встановити повний контроль над містом Сєвєродонецьк та вийти на адміністративні кордони Луганської області.

Українські воїни на напрямку Миронівка – Семигір’я відбили штурм в напрямку Вуглегірської ТЕС та зупинили наступ у напрямку Молодіжне – Катеринівка. Ворог відійшов.

Ворог продовжує блокування цивільного судноплавства. У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебуває шість носіїв крилатих ракет морського базування типу «Калібр».

Ударні групи українських штурмовиків та бомбардувальників, під прикриттям винищувачів, здійснюють авіаудари по ворожих позиціях. Ліквідовано близько 10 бойових броньованих машин, живу силу противника та знищено декілька складів боєприпасів. Успішно продовжує бойову роботу і наша артилерія.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: зведення Генштаб ЗСУ війна
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