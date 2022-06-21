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Кременчук, Полтавщина, Воины света

Земля Полтавщини прийняла в свої обійми 10 українських воїнів

Сьогодні, 19:01 Переглядів: 207

 

Вічна пам'ять Героям!

Сьогодні, 21 червня, біля Свято-Успенського собору у Полтаві провели панахиду за українськими захисниками, які загинули від рук російських окупантів.

Біля собору прощалися з 7 воїнами, ще з трьома - у Лубенській громаді.

Штаб-сержант Панченко Вячеслав Миколайович проживав у селі Губське Лубенського району. Він народився 21 лютого 1980 року. Загинув 17 червня на Харківщині, внаслідок артилерійського обстрілу.

Головний сержант Улянко Сергій Васильович проживав у селі Хвощівка Хорольської ОТГ. Він народився 30 жовтня 1978 року. Загинув 17 червня на Харківщині, внаслідок артилерійського обстрілу.

Старший сержант Арсененко Володимир Андрійович проживав у Лубнах. Він народився 26 серпня 1983 року. Загинув 17 червня на Харківщині, внаслідок артилерійського обстрілу.

Солдат Тимошенко Юрій Григорович проживав у селі Колосівка Великобагачанської ОТГ. Він народився 14 серпня 1979 року. Загинув 30 травня поблизу населеного пункту Новолуганське Донецької області.

Старший сержант Мороз Руслан Ілліч проживав у селі Слободо-Петрівка Гребінківської ОТГ. Він народився 16 липня 1981 року. Загинув 17 червня на Харківщині, внаслідок артилерійського обстрілу.

Старший солдат Клименко Андрій Вікторович проживав у Полтаві. Він народився 29 червня 1970 року. Загинув 17 червня на Харківщині, внаслідок артилерійського обстрілу.

Старший солдат Пономаренко Роман Юрійович проживав у Хоролі. Він народився 27 листопада 1994 року. Загинув 17 червня на Харківщині, внаслідок артилерійського обстрілу.

Старший солдат Тихоненко Андрій Валерійович проживав у Хоролі. Він народився 22 березня 1996 року. Загинув 17 червня на Харківщині, внаслідок артилерійського обстрілу.

Солдат Васильченко Костянтин Миколайович проживав у Гадячі. Він народився 07 вересня 1986 року. Загинув 17 червня на Харківщині, внаслідок артилерійського обстрілу.

Солдат Пантелей Олексій Миколайович проживав у Лубнах. Він народився 29 березня 1985 року. Загинув 17 червня на Харківщині, внаслідок артилерійського обстрілу.

Панахиду провів архієпископ Полтавський і Кременчуцький Владика Федір.

Поховали полеглих військовослужбовців з усіма військовими почестями в громадах за місцями проживання.

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Автор: Альона Душенко Джерело фото: Полтавський обласний ТЦК та СП
Теги: війна воїни світла воины света
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