Сміттєвоз збив пенсіонера на Полтавщині

Сьогодні, 18:30 Переглядів: 153

Сьогодні зранку у Полтаві сталася дорожньо-транспортна пригода. За попередньою інформацією, спеціалізований вантажний транспортний засіб (сміттєвоз), під керуванням 55-річного водія, допустив наїзд на 85-річного пішохода. Пенсіонер перетинав проїзну частину поза межами пішохідного переходу.

Внаслідок ДТП пішохід отримав тілесні ушкодження та госпіталізований до медичного закладу.

Наразі вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Причини та обставини ДТП з’ясовує слідство.