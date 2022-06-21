Кременчужанам покажуть пам'ятки корупції

25 червня у Кременчуці відбудеться екскурсія «Пам’ятки корупції». Про це повідомила депутатка Кременчуцької міської ради Лариса Гориславець. Зустріч о 18.00 біля Державного банку, вул. Перемоги, 9/1, навпроти Кременчуцької міської ради. Тривалість екскурсії 2 години.

Кременчужани та гості міста разом пройдуться маршрутом цікавих корупційних схем, як сучасних, так і покритих товстим шаром пилу історії.

- В умовах воєнного стану важливо відчувати дружнє плече, разом мріяти про демократичну Україну після війни, але не повторювати помилок, зроблених до війни.

Чого раптом зараз? Україна хоче отримати офіційно статус кандидата в ЄС , і завзято боротися із корупцією - одне із наших зобов’язань. Чому це про кожного із нас, а не лише про топ-чиновників та політиків? Бо від нас із вами залежить, наскільки ми активно будемо контролювати владу і нагадувати, як не треба робити. Також від нас залежить, кого ми обиратимемо у владу. І для цього кременчужанам важливо “тренувати” політичну пам’ять, щоб не наступати на одні і ті ж граблі і добре розбиратися в політичних процесах, - повідомила Лариса Гориславець.