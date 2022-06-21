У Кременчуці відбулися змагання з тріатлону Sprint-triathlon 2022

Сьогодні, 19:31 Переглядів: 1

Цими вихідними у Кременчуці відбулися змагання з тріатлону ВТ Sprint-triathlon 2022. Змагання проходили на Першому Занасипі в парку «Студентський» та на озері Силікатному. Організатором змагань виступила організація KremenStyle (Сергій Кірчик).

Участь у змаганнях взяли понад 30 спортсменів не лише з Кременчука, а й Києва та Харкова.

Спортсмени долали крос-кантрі тріатлон на дистанціях спринт та супер-спринт. Плавання на озері Силікатне 750 м для дорослих та 300 м для дітей, далі транзитка на пляжі з переходом Т1 на велогонку по вул. Флотській та Великій набережній 20 км і після Т2 кросовий біг у тіні дерев 5 км з фінішем на території тенісного клубу «Прем'єр».

Найменшому учаснику змагань - 7 років та 9 місяців. Іван Риженков вимушений переселенець з Лисичанська, він разом з родиною виїхав 3-го квітня. Свої сили юний спортсмен випробовував у бігу. Ще один юний спортсмен з Лисичанська Володимир Лобазнік прийшов на змагання разом з дідусем.

Найстарший учасник змагань - 61-річний кременчужанин Віктор Крук, який підкорював озеро Силікатне.

Результати змагань: