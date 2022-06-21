«Орки - це також сміття»: водій-комунальник з Кременчука Сергій Бондаренко

Робота комунальних служб завжди була важливою для кожного міста. Адже саме від комунальників залежить робота систем життєзабезпечення, безперебійна подача електрики й води, своєчасне прибирання сміття. Одним з таких працівників є водій КАТП-1628 Сергій Бондаренко.
Щодня він своєю працею підтримує чистоту та порядок у місті. Останнім часом роботи додалося, адже до Кременчука переїхали 25 000 переселенців, а чимало колег Сергія воюють на фронті. Але він не скаржиться, бо розуміє, наскільки його робота важлива для міста і людей.
- Вантажник з яким я працював - зараз воює. Оце приїжджав у відпустку, забрав молодшого брата. Тепер чекаю коли він повернеться.
Орки - це також сміття. Вірю, що ми очистимо нашу країну від них, - зауважив Сергій Бондаренко.
№ 24 від 16 червня 2022Читати номер