«Орки - це також сміття»: водій-комунальник з Кременчука Сергій Бондаренко

Сьогодні, 21:32 Переглядів: 282

Робота комунальних служб завжди була важливою для кожного міста. Адже саме від комунальників залежить робота систем життєзабезпечення, безперебійна подача електрики й води, своєчасне прибирання сміття. Одним з таких працівників є водій КАТП-1628 Сергій Бондаренко.

Щодня він своєю працею підтримує чистоту та порядок у місті. Останнім часом роботи додалося, адже до Кременчука переїхали 25 000 переселенців, а чимало колег Сергія воюють на фронті. Але він не скаржиться, бо розуміє, наскільки його робота важлива для міста і людей.