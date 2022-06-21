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Ілля Кива оселився в елітному котеджному містечку під Москвою

Сьогодні, 21:07 Переглядів: 383

 Журналісти Bihus.Info провели розслідування

Підозрюваний у державній зраді екс-нардеп від ОПЗЖ Ілля Кива, ймовірно, оселився в елітному котеджному містечку Agalarov Estate у Підмосков’ї. На це вказують відео, опубліковані ним у телеграм-каналі і проаналізовані журналістами Bihus.Info. Про це йдеться у матеріалі Вадима Коршенка на Bihus.Info.

Після вторгнення росії в Україну 24 лютого 2022 р. Ілля Кива, на той час ще народний депутат України, опинився у Москві. Там він працює на російську пропаганду.

Журналісти Bihus.Info з’ясували, на чому і звідки Кива їздить до столиці російської федерації.

Підозрюваний у держзраді пересувається в росії на автомобілі Toyota Land Cruiser 200 другого рестайлінгу. Цей позашляховик броньований, про що свідчить характерна перегородка між салоном і багажним відсіком. Доопрацьовано автомобіль компанією Armour Group. Орієнтовна вартість такого броньовика - 15-20 млн рублів.

 

У Києві Кива їздив на іншій броньованій Toyota Land Cruiser 200, яка належить Оксані Марченко - дружині Віктора Медведчука.

 

По відео Іллі Киви вдалося зрозуміти, що у Москву він їздить з боку села Покровське, яке розташоване у західному Підмосков’ї, по Новоризькому шосе. Підтверджується це відеозаписами, на яких журналісти ідентифікували Звенигородське шосе, вулицю Мньовніки, Новоризьке шосе, а також АЗС мережі British Petroleum у Нахабіно й супермаркет «Мираторг» у Покровському.

 

Крім того, Кива публікував кілька відео, записаних найімовірніше, безпосередньо на території котеджного містечка Agalarov Estate, неподалік Покровського.

На відео від 29 травня, яке вже видалене з каналу Киви, видно ялинки, водойму, газон, пагорби, піщану зону та гольф-кар. Неподалік Покровського розташований гольф-клуб котеджного містечка Agalarov Estate. На інших відео Киви можна побачити ліхтарі вуличного освітлення, які є й на панорамі Google з західного кордону Agalarov Estate. Також на території цього містечка є фітнес-центр Crocus. Відео з каналу Киви свідчать, що тренується він саме у ньому.

 

Враховуючи регулярні відвідини Кивою території гольф-клубу та Crocus Fitness, скоріш за все, екс-нардеп проживає у елітному котеджному містечку Agalarov Estate.

Мати Киви, який веде антизахідну пропаганду, найімовірніше мешкає в Іспанії, у провінції Аліканте. Це також підтверджується відео, опублікованими Кивою, де він сам каже, що гостює в мами. Там можна побачити етикетки продуктів з написами іспанською мовою і спортзал Fitness Corpore, розташований у місті Фінестрат провінції Аліканте.

 

9 лютого Кива опублікував відео святкування дня народження його матері, яке проходило у закладі Bay Bar, що на узбережжі Середземного моря у муніципалітеті Алтеа провінції Аліканте.

 

30 січня 2022 р. січня Кива з донькою вилетів з України рейсом до Аліканте.

Брат Іллі Киви Дмитро має фірму у Великій Британії — D Design and Development LTD — і зареєстрований у Брумлі.

У Іллі Киви також є сестра — 25-річна Ганна Ігорівна Стельмах. Вона, згідно профілю у LinkedIn, живе та працює у Люцерні, Швейцарія.

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Автор: Bihus.Info
Теги: Ілля Кива війна
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