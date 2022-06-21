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В українській артилерійський родині з‘явилися німецькі Panzerhaubitze2000

Сьогодні, 20:32 Переглядів: 341

 

Це вже шостий вид артилерії 155-мм калібру, який посилює нашу оборону

Уряд Німеччини опублікував перелік озброєння, яке готуються передати Україні: до списку зокрема ввійшли артилерійські установки Gepard, система ППО IRIS-T SLM і бронетранспортери М113. Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що перші німецькі гаубиці Panzerhaubitze2000 уже на фронті.

В українській артилерійський родині з‘явилися німецькі Panzerhaubitze2000 з підготовленими українськими екіпажами. 

- Важливо. Це вже шостий вид артилерії 155-мм калібру, який посилює нашу оборону. Наші воїни вже б’ють ворога за допомогою M777, FH70, M109, AHS Krab та Caesar. Відтепер до цього «клубу найкращих» долучився й Ph2000.

Як завжди, Головнокомандувач ЗС України Генерал Валерій Залужний на всі 100% ефективно застосує їх на полі бою. Звісно ж, окрема величезна подяка нашим артилеристам, які вже стали всесвітньою легендою.

Також хочу подякувати німецьким партнерам за підтримку, на збільшення якої ми продовжуємо розраховувати.

Дуже ціную зусилля моєї колеги - Міністра оборони Німеччини Christine Lambrecht, - зазначив Олексій Резніков.

 

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Автор: Альона Душенко Джерело фото: BMVg_Bundeswehr
Теги: зброя війна
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