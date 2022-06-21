12 надихаючих українських фільмів, які допоможуть відволіктися від напруги

Сьогодні, 22:03 Переглядів: 202

У час війни окрім фізичного стану дуже важлива психологічна рівновага та віра у власні сили та у нашу перемогу. Саме другу можна підсилити через українське кіно. Пропонуємо вашій увазі фільми, які в змозі надихнути в ці важкі часи, або принаймні відволікти від важкої психологічної напруги кожного дня війни. Розділимо їх за категоріями.

Віктор_Робот

Повнометражний мультфільм про дружбу дівчинки і робота. Штучна зірка перестала світити, тому для її ремонту на зорельоті прилетіла подружня пара вчених. Їх донька Вікторія шукала творця Залізної Зірки і познайомилась з роботом. Вона дала йому ім’я Віктор, і він став її другом. Добра фантастична казка з чудовою українською музикою.

Припутні

Сучасна українська комедія без штампів та заїжджених тем. Глибока провінція, сільський колоріт та справжні люди, які живуть у постійних складностях, конфліктах та самотності. Таксист Юрко надто брутальний, щоб замислюватися над подібними матеріями, але вони торкаються кожного. Під супровід потужних матюків долі Юрка та трьох жінок перетинаються — дуже смішно, дуже чесно, дуже актуально.

Гуцулка Ксеня

Український мюзікл на екрані за мотивами однойменної оперетти. Щоб успадкувати батьківські статки, американцю потрібно одружитися з українкою. Він приїжджає у Ворохту і знайомиться з гуцулкою Ксенею — і далі все йде вже не за планом. Dakh Daughters додають потужності у музичному супроводі.

Герой мого часу

І ще одна комедія - без надривного сміху, але з відучттям дійсно гарного гумору. Жорик приїжджає до Києва, щоб підкорити столицю та зайняти своє місце під сонцем. Він порядний, сумлінний та щирий, проте шлях до успіху видається надто довгим. С часом, він не розуміє, чи варто намагатися знов і знов йти на штурм неприступного міста, чи щастя зовсім в іншому.

Юкі

Це документальна стрічка про хокеїстів українського походження в найбільшій хокейній лізі світу — НХЛ. Проте вона буде цікава не лише тим, хто цікавиться хокеєм, бо головне тут не гра, а історія нашої країни. Багато гравців Канади та США, у тому числі навідоміший хокеїст в історії Вейн Грецкі, є нащадками емігрантів з України, які намагалися врятуватися від більшовицького режиму та війни. Тепер вони розповідають свої історії та спогади батьків та дідусів про Батьківщину. А Вейн Грецкі підтверджує, що він — українець.

Мої думки тихі

Це комедія без тупих жартів та стереотипних гегів. Вона весела, трохи сумна, трохи ностальгічна та викликає у багатьох бажання подзвонити батькам. Молодий звукорежисер намагається знайти рідкісного птаха, щоб записати його спів на аудіо та непогано заробити. Його плани можуть бути успішними, проте несподівано до їх здійснення додається не надто прогнозований партнер — його власна мати.

Дике поле

Екранізація роману «Ворошиловград» українського письменника Сергія Жадана, якого напередодні польська академія наук висунула на Нобелівську премію з літератури. Юнак займається політконсультаціями. Він отримує звістку про те, що тепер він спадкоємець бізнесу старшого брата на Донбасі, старої бензоколонки у рідному містечку. Його зв’язок з цим місцем давно обірвався, тому він планує щонайшвидше продати бізнес та повернутися додому. Але поступово він відчуває тяжіння рідного краю та стає на захист власного спадку. Дуже мотивуючий фільм про те, що не можна бути байдужим до своєї землі, бізнесу, майна, домівки — завжди потрібно боронити своє.

Вусатий фанк

Документальна стрічка про золоту епоху української музики, коли з’явилося декілька поп-рок гуртів, за творчістю яких було наблюдати не тільки не соромно, а й дійсно цікаво. Натхнені західною поп-рок сценою 70-х, українські вокально-інструментальні ансамблі почали створювати самобутню яскраву музику, яка помітно відрізнялась від радянського естрадного нафталіну. «Смерічка», «Світязь», «Арніка», «Кобза», «Візерунки шляхів», «Березень», «Дзвони», «Водограй» та інші у розповіді про вусату фанк-культуру України 70-х.

Стоп-Земля

Пам’ятаєте шкільні часи? Перша закоханість, невизначеність, пошук самого себе, нескінченне спілкування з друзями, дискотеки та майбутнє, яке десь далеко попереду. Якщо пам’ятаєте та хочете знов зануритись у цей стан, або вже давно забули та вам цікаво, чим живуть сучасні старшокласники, обов’язково подивіться цю розповідь, яка ніби й не має чіткого сюжету, проте максимально передає атмосферу нового покоління. Те, що більшість акторів, задіяна у фільмі, не має професійного бекграунду, додає натуральності усьому, що відбувається на екрані.

Черкаси

Ці хлопці посилали русский военный корабль нахуй ще до того, як це стало мейнстрімом. Екіпаж морського тральщика «Черкаси» опинився у скрутному становищі: його заблокували російські війська в бухті Донузлав під час анексії Криму росією. Не дивлячись на загрозу життю, команда не збирається коритися окупантам…

Погані дороги

П’ять історій про воєнний час, але не про саму війну. Погані дороги на окупованому Донбасі, де перетинаються шляхи українських військових, місцевих жителів, сепаратистів та окупантів. Це суміш драми, трагедії та інколи навіть сумної комедії, що базується на діалогах між зовсім різними людьми. За якість діалогів відповідає одна з найкращих сценаристок сучасного українського кіно, Наталія Ворожбит.

Кіборги

І ще одна сценарна робота Наталії Ворожбит — розповідь про героїчну оборону Донецького аеропорту українськими бійцями, які отримали прізвисько «кіборги». І знов це фільм про війну, де центральне місце займає не екшн, а діалоги — тонкі, реалістичні, відверті.