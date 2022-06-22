«Не на часі»: у трьох громадах Полтавщини хочуть зберегти вулиці на честь Суворова, якого в росії хочуть зробити святим

На Полтавщині, у різних громадах налічується 27 назв вулиць, провулків, площ на честь цього діяча Російської імперії й ката українського та польського народів
Полтавський офіс Українського інституту національної пам’яті отримав з низки виконкомів територіальних громад Полтавщини відповіді з приводу ініціатив щодо перейменування вулиць та провулків на честь російського полководця Алєксандра Суворова.
Суворов у 1768–1769 роках був безпосереднім учасником жорстокого придушення Коліївщини - козацько-селянського повстання в Правобережній Україні. Під керівництвом Суворова 1778 року відбулася насильницька депортація з Криму до тодішньої Азовської губернії Російської імперії понад 30 000 кримських християн (греків і вірмен), внаслідок якої загинуло близько половини переселенців. Суворов причетний до винищення частини ногайців — народу, який у XVIII ст. населяв землі Північного Причорномор’я - території південних областей сучасної України. У 1794 р. очолюваний Суворовим російський каральний корпус жорстоко придушив польське визвольне повстання на чолі з Тадеушем Костюшком.
Нагадаємо, що у 4 громадах Полтавщини перейменують вулиці, названі на честь Суворова: Кременчуцькій, Оболонській (селі Наталенки), Гребінківській (провулки Суворова у Гребінці та селі Світанок) та Комишнянській громадах (селах Попівка і Дібрівка).
Як раніше писав Телеграф, до 1 липня кременчужани можуть надіслати варіанти перейменування вулиць.
№ 24 від 16 червня 2022Читати номер