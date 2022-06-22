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«Не на часі»: у трьох громадах Полтавщини хочуть зберегти вулиці на честь Суворова, якого в росії хочуть зробити святим

Сьогодні, 07:05 Переглядів: 71

 

На Полтавщині, у різних громадах налічується 27 назв вулиць, провулків, площ на честь цього діяча Російської імперії й ката українського та польського народів

Полтавський офіс Українського інституту національної пам’яті отримав з низки виконкомів територіальних громад Полтавщини відповіді з приводу ініціатив щодо перейменування вулиць та провулків на честь російського полководця Алєксандра Суворова.

- Присутність Суворова та інших військових діячів Російської імперії у публічному просторі є актом звеличення держави-окупанта. Міністр оборони (читай-війни проти України) росії Шойгу, російський бізнесмен Костянтин Малафєєв та імперські угруповання „Царьград“ та „Двуглавий Орєл“ порушили перед Російською православною церквою клопотання про канонізацію цього полководця і зарахування до лику святих РПЦ, - розповів регіональний представник Українського інституту національної пам’яті в Полтавській області Олег Пустовгар.

Суворов у 1768–1769 роках був безпосереднім учасником жорстокого придушення Коліївщини - козацько-селянського повстання в Правобережній Україні. Під керівництвом Суворова 1778 року відбулася насильницька депортація з Криму до тодішньої Азовської губернії Російської імперії понад 30 000 кримських християн (греків і вірмен), внаслідок якої загинуло близько половини переселенців. Суворов причетний до винищення частини ногайців — народу, який у XVIII ст. населяв землі Північного Причорномор’я - території південних областей сучасної України. У 1794 р. очолюваний Суворовим російський каральний корпус жорстоко придушив польське визвольне повстання на чолі з Тадеушем Костюшком.

- За інформацією секретаря Глобинської міської ради Олександра Феденка у с. Пироги вулицю та провулок на честь військового діяча Російської імперії Олександра Суворова не планують змінювати. Заводський міський голова Віталій Сидоренко вважає, що вулиця у місті Заводське на честь російського військовика „не підлягає перейменуванню“. Заступник міського голови Пирятина Михайло Мельниченко послався на… короновірусні обмеження, означивши тему вулиць на честь російського вбивці у Пирятині та селі Вишневе як неактуальну, - поінформував Олег Пустовгар.

Нагадаємо, що у 4 громадах Полтавщини перейменують вулиці, названі на честь Суворова: Кременчуцькій, Оболонській (селі Наталенки), Гребінківській (провулки Суворова у Гребінці та селі Світанок) та Комишнянській громадах (селах Попівка і Дібрівка).

Як раніше писав Телеграф, до 1 липня кременчужани можуть надіслати варіанти перейменування вулиць. 

Які 136 вулиць Кременчука перейменують: чи потрапляє ваша вулиця під «дерусифікацію»

 

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Автор: Альона Душенко
Теги: перейменування декомунізація дерусифікація
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