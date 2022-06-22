Неподалік Кременчука з'явилася автостанція імені Леся Подерв’янського

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Користувачі додатку Google-карти помітили дивні зміни. Автостанцію у Світловодську перейменували на честь українського художника, представника Нової хвилі, автора сатиричних п'єс Леся Подерв'янського.

Лесь Подерв'нський (повне ім'я Олександр Сергійович Подерв'нський; нар. 3 листопада 1952, Київ) - український художник, представник Нової хвилі, автор сатиричних п'єс. Член Спілки художників України з 1980 року.

Почав писати перші п'єси наприкінці 1970-х рр. і тепер має їх понад 50. Участь у виставках бере з 1976. Картини зберігаються в Національному художньому музеї та багатьох приватних колекціях України, Росії, Німеччини, США, Швеції.