Історія добра: двірник з Кременчука повернув золотий ланцюжок, який загубила жінка

Сьогодні, 15:28 Переглядів: 389

Кожен на своєму місці робить країну кращою. Нещодавно кременчужанка поділилася доброю історією пре те, як двірник повернув їй золотий ланцюжок, який вона загубила ще місяць тому за адресою вул. Троїцька, 67.

- Хочу сказати, що в нашому місті є добрі чесні люди. Місяць назад я загубила золотий браслет, майже 12 грам камінцями. І ось вчора до мене підходить двірник з нашого двору, я його не знала, і питає чи не губила я щось. Звичайно згадала про браслет й показала фото. Він сказав, що знайшов під нашими вікнами. Виявляється, що коли вішала білизну – ланцюжок випав. Ви уявляєте? Він не відніс його у ломбард, а шукав господиню. Цю чесну людину звати Андрій Анатолійович! Й до речі, у нашому дворі завжди чисто й це все завдячуючи хорошому робітнику і людині, - написала слова подяки кременчужанка в одному з пабліків міста.

Андрій Сліпко добре знайомий «Кременчуцькому Телеграфу», ми неодноразово могли спостерігати за його роботою: коли восени збирав листя, взимку посипав доріжки, а влітку змітав сміття. Також Андрій Анатолійович не одноразово ставав героєм наших матеріалів. Він пропонував відновити пам’ятник Котигорошку, як символ боротьби за рідних, яких вкрали злі сили, а також Андрій Сліпко розшукував родину німця, який прихистив його матір у часи Другої світової війни.

«Кременчуцький ТелеграфЪ» поспілкувався із працівником «Житорембудсервіс» Андрієм Сліпком про знайдений золотий ланцюжок. Чи були в його житті ще подібні знахідки? Чи знає він приблизну ціну та як знайшов господиню прикраси?

- Бувало, що золото знаходив та повербанк… Знайшов ланцюжок під вікном. Я сам до неї підійшов. Знаю, що вона живе в цьому будинку. Думав про кількох людей, або вона або люди зверху ,які нещодавно придбали квартиру. Довгий час до мене ніхто не підходив, тому вирішив сам до нї підійти та запитати. Очі круглі, одразу почала телефонувати своєму чоловіку… Задоволена, що знайшлося. Показала мені фотографію, - розповів Андрій Сліпко.

Варто зауважити, що вартість такого ланцюжка приблизно 10-13 тисяч гривень, лише за один метал без врахування камінців.