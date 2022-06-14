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Керівники Кременчуцької РВА у Всесвітній день донора дякують усім донорам та самі здають кров

Сьогодні, 11:41 Переглядів: 356

 

Сьогодні відзначають Всесвітній день донора крові

14 червня відзначають Всесвітній день донора крові. Цю дату у 2005 році Всесвітня асамблея охорони здоров'я обрала не випадково – 14 червня 1868 року народився австрійський лікар, імунолог Карл Ландштейнер, який отримав Нобелівську премію за відкриття груп крові людини.

У День донора Всесвітня організація охорони здоров’я привертає увагу суспільства до необхідності добровільної та безоплатної здачі крові.

В цей день також прийнято висловлювати вдячність тим, хто дає свою кров для збереження життя і здоров’я інших людей. Для України в умовах війни добровільна здача крові має особливе значення, адже це рятує життя наших поранених захисників та постраждалих від російської агресії цивільних осіб.

Начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік зранку нагадав про суспільну важливість здавання крові в умовах воєнного стану та зазначив, що сам декілька разів здавав кров, а його заступник Артем Даценко це робить регулярно.

- Я залучився до цього руху з 2006 року. За цей час здавав кров вже 36 разів – загалом 12,6 літри. У мене доволі рідкісна група крові, тому останні місяці здаю її частіше, ніж до війни. Сьогодні також піду здавати кров, - зазначив заступник начальника Кременчуцької РВА Артем Даценко.

Він закликав кременчужан приєднуватися до руху донорів та здавати кров у Кременчуцькій обласній станції переливання крові, що розташована на вулиці Івана Мазепи,8.

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Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчуцька РВА донори кров
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