Над морем під Одесою ППО збила 2 ворожі ракети: Генштаб опублікував нові дані про втрати рф

Сьогодні, 12:12 Переглядів: 806

За минулу добу ЗСУ ліквідували ще 200 російських окупантів

Усього росія втратила у війні проти України станом на ранок 14 червня близько 32 500 військових.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника станом на 14 червня орієнтовно становлять:

особового складу – близько 32 500 (+200),

танків – 1434 (+2),

бойових броньованих машин – 3503 (+11),

артилерійських систем – 721 (+3),

РСЗВ – 229 (+3),

засобів ППО – 97 (+0),

літаків – 213 (+0),

вертольотів – 179 (+1),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 588 (+3),

крилатих ракет – 125 (+0),

Кораблів / катерів – 13 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 2473 (+13),

спеціальної техніки – 54 (+0).

Найбільших втрат окупанти зазнали на Бахмутському напрямку.

Сьогодні, 14 червня, російські окупанти завдали ракетних ударів по Одеській області. Обидві ракети були знищені над морем підрозділом протиповітряної оборони ЗСУ. Про це повідомило ОК «Південь» у Telegram.

- На Одещині ворог вранці знову завдав ракетного удару. 2 ракети «Онікс», випущені з берегового ракетного комплексу, з території тимчасово окупованого Криму, - йдеться у повідомленні.