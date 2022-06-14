13 червня над Миколаївщиною був повітряний бій

13 червня у районі Снігурівки на Миколаївщині був повітряний бій, про це повідомляє Оперативне командування «Південь». З винищувача Су-35 орки випустили ракету «повітря-повітря» по парі наших Мі-8. Гелікоптерам вдалось ухилитися. Противник, економлячи ракети, ретирувався. Крім того, росіяни двічі атакували парою гелікоптерів Мі-8 позиції наших захисників на Миколаївщині та Херсонщині.
Рашисти намагалися завдати ракетного удару по Одеській області, але українські системи протиповітряної оборони збили дві російські крилаті ракети.
Вночі ворог знову обстріляв два райони Дніпропетровської області - Криворізький та Синельниківський. Ударив з «Ураганів» по Апостолівській і Покровській громадах. Люди, попередньо, не постраждали. У Покровській громаді пошкоджені будинки. На місці обстрілу працюють піротехніки, зазначив очільник ОВА Валентин Резніченко.
На Луганщині через російські обстріли у Врубівці зруйновані 13 будинків, у Тошківці – 11, у Лисичанську – сім, у Гірському – два. Поранену жінку із Новодружеська госпіталізували до лікарні іншого регіону. На підсилення ворогу підійшли ще дві батальйонні тактичні групи. Росіяни намагаються оточити підрозділи наших військ у районі населених пунктів Лисичанськ, Привілля, Сєверодонецьк, Борівське. Про це повідомив очільник ОВА Сергій Гайдай.
За інформацією офіційного телеграм-каналу Ukraine NOW, минулої доби російські окупанти продовжили обстріли Харкова та Харківського, Ізюмського, Богодухівського та Чугуївського районів області. Унаслідок обстрілів у селищі Жуковського одна цивільна людина поранена. В області пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди, склади, сталися лісові пожежі. У с. Малинівці через обстріли окупантів поранення отримали двоє дітей – хлопчик 11 та дівчина 17 років. У смт Печеніги поранена дитина 3 місяців, на жаль, її 35-річна мати загинула. У с. Загороднє один поранений.
№ 23 від 9 червня 2022Читати номер