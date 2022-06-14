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13 червня над Миколаївщиною був повітряний бій

Сьогодні, 11:09 Переглядів: 1 229

 

Також українські системи ППО збили дві російські крилаті ракети над Одещиною

13 червня у районі Снігурівки на Миколаївщині був повітряний бій, про це повідомляє Оперативне командування «Південь». З винищувача Су-35 орки випустили ракету «повітря-повітря» по парі наших Мі-8. Гелікоптерам вдалось ухилитися. Противник, економлячи ракети, ретирувався. Крім того, росіяни двічі атакували парою гелікоптерів Мі-8 позиції наших захисників на Миколаївщині та Херсонщині. 

Рашисти намагалися завдати ракетного удару по Одеській області, але українські системи протиповітряної оборони збили дві російські крилаті ракети.

- «Мінус» дві ворожі «крилаті смерті», - повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

Вночі ворог знову обстріляв два райони Дніпропетровської області - Криворізький та Синельниківський. Ударив з «Ураганів» по Апостолівській і Покровській громадах. Люди, попередньо, не постраждали. У Покровській громаді пошкоджені будинки. На місці обстрілу працюють піротехніки, зазначив очільник ОВА Валентин Резніченко.

На Луганщині через російські обстріли у Врубівці зруйновані 13 будинків, у Тошківці – 11, у Лисичанську – сім, у Гірському – два. Поранену жінку із Новодружеська госпіталізували до лікарні іншого регіону. На підсилення ворогу підійшли ще дві батальйонні тактичні групи. Росіяни намагаються оточити підрозділи наших військ у районі населених пунктів Лисичанськ, Привілля, Сєверодонецьк, Борівське. Про це повідомив очільник ОВА Сергій Гайдай.

За інформацією офіційного телеграм-каналу Ukraine NOW, минулої доби російські окупанти продовжили обстріли Харкова та Харківського, Ізюмського, Богодухівського та Чугуївського районів області. Унаслідок обстрілів у селищі Жуковського одна цивільна людина поранена. В області пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди, склади, сталися лісові пожежі. У с. Малинівці через обстріли окупантів поранення отримали двоє дітей – хлопчик 11 та дівчина 17 років. У смт Печеніги поранена дитина 3 місяців, на жаль, її 35-річна мати загинула. У с. Загороднє один поранений.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: війна російські загарбники ППО ракети гелікоптер Одеська область Дніпропетровська область Луганщина
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