Сергiй Кулясов
Бойцы ССО просят у вас финансовой помощи на новый дрон для борьбы с оккупантами
Віктор КРУК
Чи варто вірити Фейсбуку, про експертів широкого профілю, «зрадофілів» та ціну Перемоги для кожного
Valery Shabalin
Пора перестать тупить: раздайте людям боевое оружие
Сергiй Кулясов
Удастся ли избежать Ледникового периода в нашем городе?
Юрій Білоус
«Геноцид». Що ховається за сухими формулюваннями
СМАРТ КАСА
Підприємці, які рахують свої кошти, обирають Смарт Касу
Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Кременчук, Надзвичайні новини

Військова адміністрація про ситуацію у Кременчуцькому районі за минулу добу

Сьогодні, 10:36 Переглядів: 537

 

Ситуація з пальним на АЗС у районі потрохи покращується

Оперативна ситуація у Кременчуцькому районі залишається спокійною та контрольованою.

Про це на ранковому брифінгу повідомив начальник районної військової адміністрації Олег Лєднік.

Втім, він зазначив, що хоча на кордонах області російських військ немає, вчора над територією району у північному напрямку пролітала ворожа ракета.

- Отже, зберігаємо спокій, але не втрачаємо пильності. Загроза ракетного удару є А тому, реагуємо на усі сигнали повітряної тривоги, - закликав очільник району.

Олег Лєднік зазначив, що за минулу добу громадяни 6 разів викликали поліцію для приборкання осіб у нетверезому стані. Складено 3 адмінпротоколи за статтею 130 КУАП (керування автомобілем у нетверезому стані). Наразі вирішується питання щодо автомобілів любителів випити за кермом. У період воєнного стану їх можуть вилучати на потреби ЗСУ.

Затримано 5 осіб за підозрою у зберіганні наркотичних речовин. Стосовно них проводиться перевірка і приймається рішення щодо відкриття кримінального провадження.

За минулу добу ДСНС погасила одну пожежу у селі Гуньки – загорілася суха рослинність.

- Ситуація з пальним на АЗС у Кременчуцькому районі потрохи покращується. Навіть бензин вже буває у вільному продажу. Усі маршрути на приміських напрямках обслуговуються. Кількість скарг на порушення щодо перевезень пасажирів значно зменшилась, - зазначив начальник РВА.

Нагадаємо, Кременчуцька РВА відкрила «гарячу лінію», по якій можна поскаржитись щодо порушень на приміських маршрутах.

Номер «гарячої лінії» - 063-934-5730

0
Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчуцька РВА маршрутки поліція пальне
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Підтримай Кременчуцький ТелеграфЪ

Підтримати
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 23 від 9 червня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 22 від 2 червня 2022

№ 21 від 26 травня 2022

№ 20 від 19 травня 2022

№ 19 від 12 травня 2022

№ 18 від 5 травня 2022

№ 17 від 28 квітня 2022

№ 16 від 21 квітня 2022

№ 15 від 14 квітня 2022

№ 14 від 7 квітня 2022

№ 8 від 24 лютого 2022

Вверх