Військова адміністрація про ситуацію у Кременчуцькому районі за минулу добу

Сьогодні, 10:36 Переглядів: 537

Ситуація з пальним на АЗС у районі потрохи покращується

Оперативна ситуація у Кременчуцькому районі залишається спокійною та контрольованою.

Про це на ранковому брифінгу повідомив начальник районної військової адміністрації Олег Лєднік.

Втім, він зазначив, що хоча на кордонах області російських військ немає, вчора над територією району у північному напрямку пролітала ворожа ракета.

- Отже, зберігаємо спокій, але не втрачаємо пильності. Загроза ракетного удару є А тому, реагуємо на усі сигнали повітряної тривоги, - закликав очільник району.

Олег Лєднік зазначив, що за минулу добу громадяни 6 разів викликали поліцію для приборкання осіб у нетверезому стані. Складено 3 адмінпротоколи за статтею 130 КУАП (керування автомобілем у нетверезому стані). Наразі вирішується питання щодо автомобілів любителів випити за кермом. У період воєнного стану їх можуть вилучати на потреби ЗСУ.

Затримано 5 осіб за підозрою у зберіганні наркотичних речовин. Стосовно них проводиться перевірка і приймається рішення щодо відкриття кримінального провадження.

За минулу добу ДСНС погасила одну пожежу у селі Гуньки – загорілася суха рослинність.

- Ситуація з пальним на АЗС у Кременчуцькому районі потрохи покращується. Навіть бензин вже буває у вільному продажу. Усі маршрути на приміських напрямках обслуговуються. Кількість скарг на порушення щодо перевезень пасажирів значно зменшилась, - зазначив начальник РВА.

Нагадаємо, Кременчуцька РВА відкрила «гарячу лінію», по якій можна поскаржитись щодо порушень на приміських маршрутах.

Номер «гарячої лінії» - 063-934-5730