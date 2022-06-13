Вихованець баскетболу Кременчука Олександр Кобзистий потрапив до складу збірної України

Олександр Кобзистий разом зі сіоїм першим тренером та батьком Віктором Кобзистим
Чоловіча збірна України U-20 розпочинає підготовку до чемпіонату Європи в Дивізіоні А, який проходитиме у чорногорському місті Подгоріца. В рамках групового раунду наша команда зіграє проти Іспанії, Литви та Чехії.
Тренерський штаб молодіжної збірної визначився зі складом, який розпочне підготовку на першому етапі збору в італійському Фролі.
До складу увійшов вихованець баскетболу Кременчука Олександр Кобзистий. Олександр народився у Кременчуці, свої перші кроки баскетболі робив у ДЮСШ №2 під керівництвом батька Віктора Кобзистого.
Загалом до розширеного списку увійшли 14 гравців, 12 з яких зіграють на чемпіонаті Європи:
- Богдан Бринюк (Прометей-2/Салерно, Італія), перший тренер Володимир Машера;
- Олександр Кобзистий (OKK Beograd, Сербія) перший тренер Віктор Кобзистий;
- Руслан Івашов (Хімік), перший тренер Володимир Понько;
- Михайло Мітіріч (Хімік), перший тренер Володимир Грязнов;
- Віталій Шиманський (Тернопіль/BVBS, Латвія), перший тренер Володимир Телегін;
- Дмитро Журавльов (Говерла/Будівельник), перший тренер Людмила Журавльова;
- Михайло Бублик (Прометей-2), перший тренер Людмила Коваль;
- Владислав Іванов (Київ-Баскет/Калєв U20, Естонія), перший тренер Андрій Мазуркевич;
- Олександр Ковляр (Хімік/Тарту, Естонія), перший тренер Володимир Понько;
- Павло Дзюба (Меріленд, NCAA), перший тренер Антон Дзюба,
- Максим Шульга (Utah State, NCAA), перший тренер Леся Полуяхтова;
- Павло Горобченко (Прометей-2), перший тренер Людмила Коваль;
- Лєв Кошеватський (СумДУ/Салерно, Італія), перший тренер Ірина Рябуха;
- Ілля Здирка (Черкаські Мавпи/Калєв U20, Естонія), перший тренер Ангеліна Здирка.
Головний тренер — Віталій Степановський. Тренер — Олег Гончаров. Лікар — Артур Іноземцев