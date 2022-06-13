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Вихованець баскетболу Кременчука Олександр Кобзистий потрапив до складу збірної України

Сьогодні, 20:35 Переглядів: 329

 

Олександр Кобзистий разом зі сіоїм першим тренером та батьком Віктором Кобзистим 

Чоловіча збірна України U-20 розпочинає підготовку до чемпіонату Європи в Дивізіоні А, який проходитиме у чорногорському місті Подгоріца. В рамках групового раунду наша команда зіграє проти Іспанії, Литви та Чехії.

Тренерський штаб молодіжної збірної визначився зі складом, який розпочне підготовку на першому етапі збору в італійському Фролі.

До складу увійшов вихованець баскетболу Кременчука Олександр Кобзистий. Олександр народився у Кременчуці, свої перші кроки баскетболі робив у ДЮСШ №2 під керівництвом батька Віктора Кобзистого. 

Загалом до розширеного списку увійшли 14 гравців, 12 з яких зіграють на чемпіонаті Європи: 

  • Богдан Бринюк (Прометей-2/Салерно, Італія), перший тренер Володимир Машера;
  • Олександр Кобзистий (OKK Beograd, Сербія) перший тренер Віктор Кобзистий;
  • Руслан Івашов (Хімік), перший тренер Володимир Понько;
  • Михайло Мітіріч (Хімік), перший тренер Володимир Грязнов;
  • Віталій Шиманський (Тернопіль/BVBS, Латвія), перший тренер Володимир Телегін;
  • Дмитро Журавльов (Говерла/Будівельник), перший тренер Людмила Журавльова;
  • Михайло Бублик (Прометей-2), перший тренер Людмила Коваль;
  • Владислав Іванов (Київ-Баскет/Калєв U20, Естонія), перший тренер Андрій Мазуркевич;
  • Олександр Ковляр (Хімік/Тарту, Естонія), перший тренер Володимир Понько;
  • Павло Дзюба (Меріленд, NCAA), перший тренер Антон Дзюба,
  • Максим Шульга (Utah State, NCAA), перший тренер Леся Полуяхтова;
  • Павло Горобченко (Прометей-2), перший тренер Людмила Коваль;
  • Лєв Кошеватський (СумДУ/Салерно, Італія), перший тренер Ірина Рябуха;
  • Ілля Здирка (Черкаські Мавпи/Калєв U20, Естонія), перший тренер Ангеліна Здирка.

Головний тренер — Віталій Степановський. Тренер — Олег Гончаров. Лікар — Артур Іноземцев

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Автор: Альона Душенко
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