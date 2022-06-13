Вихованець баскетболу Кременчука Олександр Кобзистий потрапив до складу збірної України

Сьогодні, 20:35 Переглядів: 329

Олександр Кобзистий разом зі сіоїм першим тренером та батьком Віктором Кобзистим

Чоловіча збірна України U-20 розпочинає підготовку до чемпіонату Європи в Дивізіоні А, який проходитиме у чорногорському місті Подгоріца. В рамках групового раунду наша команда зіграє проти Іспанії, Литви та Чехії.

Тренерський штаб молодіжної збірної визначився зі складом, який розпочне підготовку на першому етапі збору в італійському Фролі.

До складу увійшов вихованець баскетболу Кременчука Олександр Кобзистий. Олександр народився у Кременчуці, свої перші кроки баскетболі робив у ДЮСШ №2 під керівництвом батька Віктора Кобзистого.

Загалом до розширеного списку увійшли 14 гравців, 12 з яких зіграють на чемпіонаті Європи:

Богдан Бринюк (Прометей-2/Салерно, Італія), перший тренер Володимир Машера;

Олександр Кобзистий (OKK Beograd, Сербія) перший тренер Віктор Кобзистий;

Руслан Івашов (Хімік), перший тренер Володимир Понько;

Михайло Мітіріч (Хімік), перший тренер Володимир Грязнов;

Віталій Шиманський (Тернопіль/BVBS, Латвія), перший тренер Володимир Телегін;

Дмитро Журавльов (Говерла/Будівельник), перший тренер Людмила Журавльова;

Михайло Бублик (Прометей-2), перший тренер Людмила Коваль;

Владислав Іванов (Київ-Баскет/Калєв U20, Естонія), перший тренер Андрій Мазуркевич;

Олександр Ковляр (Хімік/Тарту, Естонія), перший тренер Володимир Понько;

Павло Дзюба (Меріленд, NCAA), перший тренер Антон Дзюба,

Максим Шульга (Utah State, NCAA), перший тренер Леся Полуяхтова;

Павло Горобченко (Прометей-2), перший тренер Людмила Коваль;

Лєв Кошеватський (СумДУ/Салерно, Італія), перший тренер Ірина Рябуха;

Ілля Здирка (Черкаські Мавпи/Калєв U20, Естонія), перший тренер Ангеліна Здирка.

Головний тренер — Віталій Степановський. Тренер — Олег Гончаров. Лікар — Артур Іноземцев