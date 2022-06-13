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«С нашей в хохлячую сторону полетел фосфор»: рашисти продовжують розстрілювати цивільних

Сьогодні, 21:04 Переглядів: 430

У відповідь матір зітхає, але для неї вбивство цивільних людей виправдовується просто – «не судьба»

Під час розмови з матерію російський окупант із задоволенням розповідає про те, як з машин цивільних робиться «дуршлаг» і використовують фосфор. Про це свідчить нове перехоплення Служби безпеки України.

- Фосфором жгут. С нашей стороны в хохлячую сторону полетел фосфор, – розповідає матері окупант.

І тут же зізнається, що вони отримали команду розстрілювати усі машини, зокрема з мирним населенням. «Будет из машины дуршлаг», – радіє він. У відповідь матір зітхає, але для неї вбивство цивільних людей виправдовується просто – «не судьба».

Використання фосфорних бомб є злочином проти людяності та порушенням Женевської конвенції. А вбивство мирних людей суперечить законам і звичаям війни.

Усі зібрані СБУ дані увійдуть до матеріалів у міжнародних судах, щоб жоден російський злочин не залишився безкарним.

Лише у період з 4 по 10 червня 2022 року слідчі СБУ розпочали 594 кримінальні провадження за фактами вчинення злочинів, пов’язаних із відкритою військовою агресією рф.

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Автор: Альона Душенко
Теги: війна рашисти фосфорні бомби
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