Завтра у карʼєрі неподалік Кременчука Ferrexpo проведе контрольовані технічні вибухи

Сьогодні, 14:01 Переглядів: 195

Про це населення попереджає адміністрація компанії та закликає зберігати спокій

Вибухи на кар’єрах Ferrexpo відбудуться завтра, 14 червня, о 12.00. - Важливе повідомлення! 14 червня 2022 року, о 12.00, у кар’єрі Ferrexpo відбудуться контрольовані технічні вибухи. Зберігайте спокій, - йдеться в повідомленні адміністрації компанії. Такі вибухи необхідні для продовження стабільної роботи підприємства і підтримки економіки України.

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