На Полтавщині минулого тижня зафіксували 24 випадки COVID-19

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Минулого тижня на Полтавщині виявили 24 нових випадків захворювання на COVID-19, повідомляє Полтавська ОВА із посиланням на Полтавський обласний центр контролю і профілактики хвороб МОЗ України. 1 випадок - летальний.

Зазначається, що від початку карантину на Полтавщині діагностовано 199 тис. 323 випадки захворювання на коронавірус, при цьому одужали 194 тис. 940 жителів області. Продовжує лікування 31 людина.

Померло від цієї хвороби 4 тис 352 людини.

Минулої доби у Кременчуці випадків COVID-19 не реєстрували.



