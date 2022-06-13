Ніч у регіонах: рашисти гатили по Харківщині, Дніпропетровщині, Луганщині та Донбасу, вибухи- у Миколаєві

Сьогодні, 09:31 Переглядів: 320

В Сумській області загалом ніч пройшла тихо, але на ранок ворог знову почав обстріли. Есманська громада: майже о 6 ранку – обстріли з міномету. Після 7 ранку було близько 30 вибухів. Вогонь був з території рф, постраждалих та руйнувань - немає. Протягом доби ворог продовжував обстріли прикордоння з важкого озброєння. Артилерія, міномети. Жертв і руйнувань цивільної інфраструктури немає.

На Дніпропетровщині ворог ударив з «Ураганів» по житлових кварталах Зеленодольськоі громади. У самому Зеленодольську, попередьо, одна людина загинула, п’ятеро поранені. У Великій Костромці — без постраждалих. В обох населених пунктах зруйновані та пошкоджені будинки.

У Харкові ніч із обстрілами, за минулу добу по інфраструктурі Шевченківського району окупанти завдавали удари з РСЗВ, попередньо – без жертв і потерпілих. По області протягом доби обстрілювали Чугуївський, Богодухівській та Ізюмський райони. Попередньо – одна людина постраждала в Коробочкино, Чугуївський район.

На Луганщині – інтенсивні артобстріли Лисичанська. Загинули троє місцевих мешканців – чоловік і жінка, а також 6-річний хлопчик. Сьогодні вночі там згорів торговельний комплекс, пошкоджено чотири будинки, споруди місцевої шахти. 11 будинків росіяни зруйнували у Врубівці, чотири – в Золотому, у Гірському – два будинки та дитячий садок.

В Донецькій області активні бойові дії є поблизу Авдіївки, Мар'їнки, Красногорівки, Святогірська, Лиману. Сьогодні вночі ворог завдав авіаційних ударів по Бахмуту, с.Удачне. Зруйновані та пошкоджені близько пів сотні приватних будинків, два готелі, залізнична інфраструктура, об'єкти життєзабезпечення області – трансформаторні підстанції, електромережі. Область залишається без газу, частково – без електрики та води. Евакуація населення продовжується.

Зранку в Миколаєві лунали вибухи. Інформація уточнюється. Вдень 12 червня були обстріли у Широківській громаді. За попередньою інформацією, потерпілих немає, пошкоджені житлові будинки і зруйновані фермерські склади. Тривають обстріли у Березнегуватській громаді. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється.

Жителі Херсона проігнорували «вєлікій дєнь росії», організований окупаційною владою. За інформацією мешканців області, подібні заходи, без глядачів, проте за участі російських зірок пенсійного віку, відбулися у всіх великих містах Херсонщини з нагоди дня рф.

Відносно спокійно ніч минула у західних областях - Волинській, Закарпатській, Рівненській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Вінницькій, Запорізькій, Одеській, Тернопільській, Хмельницькій областях, на Кіровоградщині, Черкащині, Чернігівщині, Полтавщині, Київщині та Житомирщині.





