У Кременчуці дівчина-підліток отруїлась пігулками

У Кременчуці до дитячої лікарні госпіталізували 15-річну дівчину із медикаментозним отруєнням. Як стало відомо «Кременчуцькому Телеграфу», дитина наковталась пігулок.
У Кременчуцькому райуправлінні поліції повідомили, що стан здоровя дитини - задовільний.
Наразі правоохоронці проводять перевірку за даним фактом. Мати вже надала пояснення.
Нагадаємо, на початку квітня 2022 року до реанімаційного відділення у Кременчуці ушпиталили 13-річну дівчину. Тоді мати постраждалої просила не проводити перевірку, адже дитина випила більшу кількість ліків, зазначену у рецепті.
№ 23 від 9 червня 2022Читати номер