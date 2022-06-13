У Кременчуці дівчина-підліток отруїлась пігулками

Сьогодні, 09:08 Переглядів: 433

Її госпіталізували до лікарні

У Кременчуці до дитячої лікарні госпіталізували 15-річну дівчину із медикаментозним отруєнням. Як стало відомо «Кременчуцькому Телеграфу», дитина наковталась пігулок.

У Кременчуцькому райуправлінні поліції повідомили, що стан здоровя дитини - задовільний.

Наразі правоохоронці проводять перевірку за даним фактом. Мати вже надала пояснення.

Нагадаємо, на початку квітня 2022 року до реанімаційного відділення у Кременчуці ушпиталили 13-річну дівчину. Тоді мати постраждалої просила не проводити перевірку, адже дитина випила більшу кількість ліків, зазначену у рецепті.