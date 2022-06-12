Херсонці відмовились від російських паспортів

Жителі тимчасово окупованого Херсона відмовилися брати участь у нав'язуванні їм російського громадянства через роздачу паспортів росії. Про це заявив перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський.
Раніше російські пропагандистські ЗМІ заявили про початок видачі паспортів росії на тимчасово захоплених територіях України. Зокрема, у Херсоні нібито видано 23 такі «документи». Загарбники у Херсоні незаконно проникли до приміщення «Паспортного сервісу» та пропонують оформити городянам російське громадянство.
Нагадаємо, 25 травня президент росії путін підписав указ, згідно з яким росія надаватиме громадянство мешканцям тимчасово захоплених територій Запорізької та Херсонської областей України за спрощеною процедурою. У Херсонській облраді тоді назвали це «паспортизацією під тортурами».
Таврійське на Херсонщині - під контролем ЗСУ, - міськрада
№ 23 від 9 червня 2022Читати номер