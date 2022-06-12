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Кременчук, Україна, Світ, Путін проти українського народу

Херсонці відмовились від російських паспортів

Сьогодні, 07:05 Переглядів: 144

 Раніше нібито видали аж 23 таких «документи»

Жителі тимчасово окупованого  Херсона відмовилися брати участь у нав'язуванні їм російського громадянства через роздачу паспортів росії. Про це заявив перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський.

«Херсонці, відмовившись брати участь у нав'язуванні російського громадянства через роздачу паспортів, ще раз довели усьому світові, що реінкарнація російської імперії неможлива, історія не повториться. Навіть у вигляді фарсу не повториться», - написав він.

Раніше російські пропагандистські ЗМІ заявили про початок видачі паспортів росії на тимчасово захоплених територіях України. Зокрема, у Херсоні нібито видано 23 такі «документи». Загарбники у Херсоні незаконно проникли до приміщення «Паспортного сервісу» та пропонують оформити городянам російське громадянство.

Нагадаємо, 25 травня президент росії путін підписав указ, згідно з яким росія надаватиме громадянство мешканцям тимчасово захоплених територій Запорізької та Херсонської областей України за спрощеною процедурою. У Херсонській облраді тоді назвали це «паспортизацією під тортурами».

Таврійське на Херсонщині - під контролем ЗСУ, - міськрада

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Автор: Олеся Данилова Джерело фото: Укрінформ
Теги: Херсон окупація паспорти
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