Кременчук та Полтавщина! Повітряна тривога! Відбій о 8.01

Сьогодні, 07:36 Переглядів: 532

Не панікуйте та слідуйте в укриття!

12 червня о 7.30 оголошена повітряна тривога по Кременчуку і Полтавській області. Існує ракетна небезпека. Не панікуйте та слідуйте в укриття! Відбій о 8.01.

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