Німеччина в січні-квітні 2022 року збільшила імпорт з рф на 60%

Сьогодні, 22:01 Переглядів: 211

Німеччина в січні-квітні 2022 року збільшила імпорт з рф на 60% і перерахувала москві майже на 6 млрд євро більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це заявив посол України у ФРН Андрій Мельник.

«Це – божевілля. Попри російську загарбницьку війну, Німеччина в січні-квітні 2022 року збільшила імпорт з росії на 60% (!) і перерахувала москві майже на 6 млрд євро більше (у порівнянні з даними за аналогічний період минулого року – ред.). При цьому німецько-український товарообіг упав на 11%», - повідомив Мельник.

Посол також опублікував відповідні статистичні дані Східного комітету німецької економіки. Згідно з ними, імпорт з рф до Німеччини за січень-квітень зріс на 59,9% та становив понад 15,8 млрд євро. Німецький експорт в росію за ці місяці становив понад 6,15 млрд євро, зменшився на 26,6%. Загалом російсько-німецький товарообіг протягом січня-квітня 2022 року зріс на 20,2%.

Товарообіг Німеччини з Україною за ці місяці становив 2,3 млрд євро, впавши на 11,8%.

Раніше посол України у ФРН Андрій Мельник неодноразово критикував німецький уряд за відмову, а пізніше зволікання з постачанням озброєння Україні. Як заявив посол 10 червня, на 107-день війни росії, в Україну досі не надійшло жодної одиниці важкого озброєння з Німеччини.