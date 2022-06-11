Німеччина в січні-квітні 2022 року збільшила імпорт з рф на 60% і перерахувала москві майже на 6 млрд євро більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це заявив посол України у ФРН Андрій Мельник.
Посол також опублікував відповідні статистичні дані Східного комітету німецької економіки. Згідно з ними, імпорт з рф до Німеччини за січень-квітень зріс на 59,9% та становив понад 15,8 млрд євро. Німецький експорт в росію за ці місяці становив понад 6,15 млрд євро, зменшився на 26,6%. Загалом російсько-німецький товарообіг протягом січня-квітня 2022 року зріс на 20,2%.
Товарообіг Німеччини з Україною за ці місяці становив 2,3 млрд євро, впавши на 11,8%.
Раніше посол України у ФРН Андрій Мельник неодноразово критикував німецький уряд за відмову, а пізніше зволікання з постачанням озброєння Україні. Як заявив посол 10 червня, на 107-день війни росії, в Україну досі не надійшло жодної одиниці важкого озброєння з Німеччини.
№ 23 від 9 червня 2022Читати номер