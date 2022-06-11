Після Трійці та у День Конституції  вихідних не буде

Вихідний день, який мав би бути перенесений зі святкового дня 12 червня, коли в Україні відзначають Трійцю, на понеділок, 13 червня переноситись не буде.
Це пов'язано із через дією Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану», який скасовує вихідні на державні свята, їх перенесення, якщо свято припадає на робочий день.
Через це на Трійцю вихідних буде лише два — субота та неділя, 11 і 12 червня. 13 червня - робочий день.
Так само скасовується ще один святковий день - День Конституції, який відзначається у вівторок, 28 червня. Цей день теж буде робочим.
В останній робочий день перед 12 та 28 червня робочий день не скорочуватиметься на одну годину. Робота 13 та 28 червня буде оплачуватися у звичайному порядку.
№ 23 від 9 червня 2022Читати номер