Після Трійці та у День Конституції вихідних не буде

Сьогодні, 21:33 Переглядів: 390

Вихідний день, який мав би бути перенесений зі святкового дня 12 червня, коли в Україні відзначають Трійцю, на понеділок, 13 червня переноситись не буде.

Це пов'язано із через дією Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану», який скасовує вихідні на державні свята, їх перенесення, якщо свято припадає на робочий день.

Через це на Трійцю вихідних буде лише два — субота та неділя, 11 і 12 червня. 13 червня - робочий день.

Так само скасовується ще один святковий день - День Конституції, який відзначається у вівторок, 28 червня. Цей день теж буде робочим.

В останній робочий день перед 12 та 28 червня робочий день не скорочуватиметься на одну годину. Робота 13 та 28 червня буде оплачуватися у звичайному порядку.



