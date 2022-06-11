На Одещині на пляжі підірвався відпочиваючий (оновлено, відео)

Сьогодні, 20:56 Переглядів: 684

Ходити до води та у море - заборонено

На Одещині на пляжі людина підірвалась на міні, повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.

Людина загинула. Подробиці трагедії встановлюються.

«Премія Дарвіна» шукає своїх лауреатів на пляжах Одещини.

Підірвавшись на міні під час відпочинку, загинула людина.

Не йдіть до води та в море! Заміновано!» - закликав Братчук.

Оновлено:

Як повідомили в Одеській міськраді, трагедія сталась у Грибівці. Родина, незважаючи на заборону, прийшла відпочивати на узбережжя. Поки мати із сином розкладали речі, батько вирішив заміряти глибину і температуру води. За кілька хвилин у воді пролунав вибух, чоловік отримав поранення несумісні з життям.