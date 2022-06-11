Відсьогодні у Полтаві зросла вартість проїзду в громадському транспорті

Відсьогодні, 11 червня, у Полтаві зросла вартість проїзду у громадському транспорті:
10 гривень – у тролейбусі;
12 гривень – у комунальних автобусах;
15 гривень – у приватних автобусах та маршрутках.
До цього проїзд у тролейбусах у місті коштував 6 гривень, у приватних та комунальних автобусах – по 8 гривень. Востаннє вартість проїзду в обласному центрі підвищували улітку 2021-го.
Нагадаємо, такі самі тарифи встановлені у Кременчуці (з 1 червня - в комунальному транспорті, з 26 травня - у маршрутках).
Однак Полтавська міська рада оприлюднила відповідне рішення виконкому. Також на його засідання, на відміну від нашого міста, пускали журналістів.
№ 23 від 9 червня 2022Читати номер