Відсьогодні у Полтаві зросла вартість проїзду в громадському транспорті

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Ціни - як у Кременчуці, однак рішення приймали відкрито

Відсьогодні, 11 червня, у Полтаві зросла вартість проїзду у громадському транспорті:

10 гривень – у тролейбусі;

12 гривень – у комунальних автобусах;

15 гривень – у приватних автобусах та маршрутках.

До цього проїзд у тролейбусах у місті коштував 6 гривень, у приватних та комунальних автобусах – по 8 гривень. Востаннє вартість проїзду в обласному центрі підвищували улітку 2021-го.

Нагадаємо, такі самі тарифи встановлені у Кременчуці (з 1 червня - в комунальному транспорті, з 26 травня - у маршрутках).

Однак Полтавська міська рада оприлюднила відповідне рішення виконкому. Також на його засідання, на відміну від нашого міста, пускали журналістів.