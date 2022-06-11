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Кременчук, Україна, Світ, Путін проти українського народу

Байден: Зеленський не хотів чути попередження про вторгнення

Сьогодні, 17:49 Переглядів: 377

 У Зеленского вже відреагували: Україна готувалась до великої війни з минулого року

Президент США Джо Байден заявив, що президент України Володимир Зеленський відкидав його попередження про те, що Росія вторгнеться до України. Про це він сказав під час зустрічі з виборцями у Лос-Анджелесі, пише Bloomberg.

«Я знаю, що багато людей думали, що я, можливо, перебільшую, але я знав, і у нас були дані на підтвердження цього, що він [путін] перейде кордон. Не було жодних сумнівів. І Зеленський не хотів цього чути, і багато хто з людей теж», – заявив Байден.

Він визнав, що можливість повномасштабного вторгнення Росії багатьом могла здаватися надуманою: «Я розумію, чому вони не хотіли цього чути».

У Зеленського, РНБО та ГУР неодноразово стверджували, що більш-менш знали заздалегідь про вторгнення і готували країну до оборони, наскільки це було можливо, «щоб не викликати паніку».

Сполучені Штати, за його словами, почали піднімати тривогу через підготовку росії до вторгнення в Україну за багато тижнів до того, як путін оголосив про «спецоперацію» 24 лютого.

Президент США звинуватив диктатора Росії Володимира Путіна у спробі знищити культуру, а не лише націю України. За його словами, лідер російських окупантів вважає Київ «колискою матінки-Росії».

У той же час радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, коментуючи заяви, що Україна нібито не готувалася до повномасштабного вторгнення рф, нагадав, що перші удари російських ракет припали на макети. Підготовка до великої війни, за його словами, розпочалася з минулого року.

«Якщо Україна «не готувалася» до війни, чому перші російські удари припали на макети, всі боєприпаси були розосереджені, а січень та лютий проходили в навчаннях? Україна готувалася до війни з минулого року: інформацію про майбутнє вторгнення давали не лише західні розвідки, але і наша», – заявив Подоляк.
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Автор: Олеся Данилова
Теги: війна Джо Байден Володимир Зеленський
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