Байден: Зеленський не хотів чути попередження про вторгнення

Президент США Джо Байден заявив, що президент України Володимир Зеленський відкидав його попередження про те, що Росія вторгнеться до України. Про це він сказав під час зустрічі з виборцями у Лос-Анджелесі, пише Bloomberg.
Він визнав, що можливість повномасштабного вторгнення Росії багатьом могла здаватися надуманою: «Я розумію, чому вони не хотіли цього чути».
У Зеленського, РНБО та ГУР неодноразово стверджували, що більш-менш знали заздалегідь про вторгнення і готували країну до оборони, наскільки це було можливо, «щоб не викликати паніку».
Сполучені Штати, за його словами, почали піднімати тривогу через підготовку росії до вторгнення в Україну за багато тижнів до того, як путін оголосив про «спецоперацію» 24 лютого.
Президент США звинуватив диктатора Росії Володимира Путіна у спробі знищити культуру, а не лише націю України. За його словами, лідер російських окупантів вважає Київ «колискою матінки-Росії».
У той же час радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, коментуючи заяви, що Україна нібито не готувалася до повномасштабного вторгнення рф, нагадав, що перші удари російських ракет припали на макети. Підготовка до великої війни, за його словами, розпочалася з минулого року.
№ 23 від 9 червня 2022Читати номер