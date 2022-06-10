Через відсутність гарячої води почала страждати каналізаційна мережа Кременчука

Відповідально користуйтеся міською каналізацією
У Кременчуці останнім часом спостерігається збільшення кількості утворених підпорів на каналізаційних мережах. Щодня слюсарі аварійно-відновлювальних робіт диспетчерської служби та цеху водовідведення ліквідовують від 10 до 15 засмічень й промивають їх від залишкового сміття. Про це повідомляє пресслужба КП «Кременчукводоканал».
За даними «Кременчукводоканалу», проаналізував ситуацію у місті, можна сказати, що на утворення засмічень у каналізаційних мережах впливають декілька факторів.
- По-перше - це відсутність централізованого гарячого водопостачання у місті. Без гарячої води жири та олія, потрапляючи до системи каналізації, майже одразу відкладаються на стінках трубопроводів, звужуючи їх діаметр.
- По-друге – в останні роки зменшився об'єм реалізованої питної води, що у свою чергу зменшило об'єм стічних вод у міській каналізації. Враховуючи, що система водовідведення у місті до потрапляння стічних вод до станцій перекачування самопливна, то через скорочення об’ємів швидкість руху води у мережах знизилась і сміття та відходи осідають й накопичуються у трубопроводах.
- По-третє – не свідоме користування споживачами міською каналізацією.
На підприємстві наголошують:
- тверді відходи, які осіли у каналізаційному трубопроводі, окрім пошкодження мережі, можуть викликати складне засмічення та спричинити вилив стічних вод на поверхню;
- сміття, яке потрапило до станцій перекачування стічних вод й на каналізаційні очисні споруди, створює додаткове навантаження на насосне обладнання та впливає на процеси механічної й біологічної очистки стічних вод.
- Звертаємось до вас – відповідально користуйтеся міською каналізацією, відокремлюйте рідкі відходи від твердих та викидайте непотріб у призначені для цього місця! - наголошують у КП «Кременчукводоканал».
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