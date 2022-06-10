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Надзвичайні новини, Україна, Світ, Путін проти українського народу

Мотострілецький підрозділ орків з 1-го армійського корпусу повністю відмовився від участі у війні

Сьогодні, 09:35 Переглядів: 652

 

Наша авіація завдала серію ударів по опорних пунктах, місцях скупчення техніки та особового складу і польових складах противника в районах п’яти різних населених пунктів Херсонщини

Генеральний штаб ЗСУ надав оперативну інформацію щодо російського вторгнення станом на 6.00 10 червня. Розпочалася 107 доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню.

На Волинському та Поліському напрямках підтверджено залучення до охорони кордону у Гомельській області підрозділів спеціальної бригади внутрішніх військ міністерства внутрішніх справ республіки білорусь.

На Сіверському напрямку з боку противника активних дій не відзначається, створення ударних угруповань та переміщення окремих підрозділів не було. Ворог обстріляв з мінометів райони населених пунктів Середина-Буда, Рожковичі, Сеньківка та Сопич.

На Слобожанському напрямку противник силами до 30 батальйонних тактичних груп веде бойові дії. Здійснює систематичний вогневий вплив з метою сковування дій військ Сил оборони та недопущення їх подальшого просування та виходу на лінію державного кордону.

На Харківському напрямку противник продовжує оборонні дії. Основні зусилля ворога зосереджуються на утриманні зайнятих рубежів. Щоб не допустити переходу в наступ наших військ, агресор вів артилерійські обстріли українських позицій.

На Слов’янському напрямку противник активних дій не проводив, зосереджує свої війська, намагається створити умови для поновлення наступу.

На Донецькому напрямку ворог продовжує вогневе ураження наших підрозділів по всій лінії зіткнення, завдає ракетних та авіаційних ударів, зокрема і по населених пунктах.

На Лиманському напрямку окупанти активних дій не проводили. Обстрілювали із артилерії райони населених пунктів Григорівка та Серебрянка.

На Сєвєродонецькому напрямку противник безуспішно намагається встановити повний контроль над містом Сєвєродонецьк, бойові дії тривають.

На Бахмутському напрямку окупанти активно застосовують оперативно-тактичну та армійську авіацію. Підрозділи противника намагались вести штурмові дії у напрямку Ниркового та Миколаївки. Українські воїни завдали вогневого ураження. Окупанти з втратами відійшли.

Ворог намагався провести розвідку боєм у напрямку Нагірного і Берестового. Отримав відсіч та відійшов.

Противник веде наступ у напрямку Воздвиженка - Роти, має частковий успіх, закріплюється на зайнятих рубежах.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог здійснює систематичний вогневий вплив по позиціях наших підрозділів з метою сковування дій.

На Південнобузькому напрямку підрозділи ворога ведуть оборону. З метою посилення угруповання противник провів переміщення підрозділів. Вживає заходів з інженерного обладнання раніше зайнятих рубежів. Зокрема відзначається встановлення мінних загороджень в районі Високопілля.

Незважаючи на примусові заходи, що проводить командування окупаційних військ, і далі фіксуються відмови від участі в бойових діях підрозділів, що укомплектовані примусово мобілізованими людьми з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей. Стало відомо, що через втрати, отримані під час боїв з українськими захисниками в Харківській області, мотострілецький підрозділ зі складу 1-го армійського корпусу у повному складі відмовився від участі у бойових діях.

За минулу добу захисники та захисниці України на Донецькому та Луганському напрямках відбили сім атак ворога, знищили десять танків, сім артилерійських систем, чотири бойові броньовані машини, три спеціальні броньовані автомобілі, чотири одиниці автомобільної техніки та склад з боєприпасами противника. Підрозділи протиповітряної оборони збили п’ять безпілотних літальних апаратів типу «Орлан-10».

Наша авіація завдала серію ударів по опорних пунктах, місцях скупчення техніки та особового складу і польових складах противника в районах п’яти різних населених пунктів Херсонщини.

Віримо у Збройні Сили України! Разом переможемо! Слава Україні!

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Автор: Катерина Турубара
Теги: війна російські загарбники авіація
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