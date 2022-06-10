10 червня рашисти завдали ракетного удару по Дніпропетровщині

Сьогодні, 09:06 Переглядів: 1 017

Сильна ранкова пожежа у Дніпрі з ворожою атакою не пов’язана

На Дніпропетровщині були напружені і ніч, і ранок, бо зранку 10 червня рашисти завдали ракетного удару по Дніпровському району. Про це сповістив Валентин Резніченко, голова Дніпропетровської ОВА. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав. Але деталі з’ясовуються.

Сильна ранкова пожежа у Дніпрі з ворожою атакою не пов’язана. Горіло на одному з підприємств міста. Рятувальники вогонь уже приборкали.

Вночі ворог знову обстріляв Криворізький район. Під вогонь потрапили одразу три громади. У Зеленодольській громаді є руйнування. 41-річна жінка отримала осколкове поранення. У Широківській та Апостолівській – без постраждалих.