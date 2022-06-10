«Шлюб за добу» відновили у Кременчуці
Сьогодні, 08:32
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Кохання поза часом
У Центрі надання адміністративних послуг Кременчука відновили послугу з організації проведення державної реєстрації шлюбу у скорочені строки в рамках проєкту «Шлюб за добу». Про це повідомляє пресслужба Інституту розвитку Кременчука.
Проєкт Міністерства юстиції України «Шлюб за добу» дає змогу нареченим самостійно обрати зручні для них дату, час та місце реєстрації шлюбу.
Як скористатися:
- Звернутися до ЦНАПу (вул. Гагаріна, 14). тел. 75-85-85 або 096-097-15-88, 050-255-15-88, або 15-88);
- Обрати дату і час проведення реєстрації шлюбу;
- Укласти відповідний договір з організатором;
- Оплатити послуги та держмито;
- Прийти до приміщення ЦНАПу на церемонію.
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