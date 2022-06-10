Як з картинки: художниця намалювала кременчуцьку собаку-рятувальника

Сьогодні, 07:00 Переглядів: 167

Раніше Джесі та Владислав Чорнокондратенко служили у нацгвардії

Собачку Джесі кременчуцького рятувальника можна знайти в Інстаграмі. Про це повідомляє Кременчуцьке РУ ГУ ДСНС України у Полтавській області.

- Вже не скажемо, що «Джесі, як з картинки», бо вона і справді вже з картинки! Улюблениця і вихованиця кременчуцького рятувальника сьогодні з’явилась в Інстаграмі і це стало приємною несподіванкою. Дякуємо за неймовірний малюнок sheveka_art, - йдеться у повідомленні.

художниці є багато робіт повязаних з життям легендарних тварин: пес Патрон з ДСНС, собачка з Укрзалізниці.

Нагадаємо, що Владислав Чорнокондратенко раніше зі своєю чотирилапою напарницею служили у Національній гвардії.