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Кременчуцький діджей Moon Shot випустив трек «Не пробачу» та зіграє на фестивалі Ultra Europe

Вчора, 22:03 Переглядів: 199

 

Композицію, яка пропагує гасло незламності, людського духу та національної гідності

Український діджей, саунд-продюсер та резидент KISS FM Moon Shot (кременчужанин Сергій Мошляк) презентував новий ремікс на пісню гурту OPG SVYATIE  «Не пробачу».

- Хочу представити Вам композицію, яка пропагує гасло незламності, людського духу та національної гідності. Наш офіційний ремікс на пісню гурту OPG SVYATIE  «Не пробачу» – це музичний внесок у висвітлення боротьби українців за волю та свободу!  Я, спільно з моїм перуанським другом та діджеєм @yosmerdavis , заклали у цей ремікс дуже багато почуттів та емоцій. А сильний вокал та слова @voronova.official@opg_svyatie передали весь той біль, з яким зіткнувся кожен українець з початку війни. Я дуже вдячний усім своїм друзям, колегам та кожній людині у світі за підтримку нашої країни! Все буде Україна!, – зазначив Сергій.

Також Сергій Мошляк цього літа виступить на відомому фестивалі Ultra Europe. Музичний захід триватиме три дні – 8, 9 та 10 липня. Шанувальників електронної танцювальної музики зі всього світу традиційно прийме Спліт Хорватія.

Цього року в якості хедлайнерів заявлені Above & Beyond, Adam Beyer, Afrojack, Alesso, Amelie Lens, Armin van Buuren, DJ Snake, Hardwell, Joseph Capriati, Marco Corola, Marshmello, Martin Garrix, Nicky Romero, Oliver Heldens, Richie Hawtin, Steve Aoki, Tiesto, Timmy Trumpet та Vini Vici.

- Цього року про Україну дізналася кожна людина в світі! Ми стали неймовірно сильними. На нас звернули увагу, нами пишаються, нас поважають. Дуже шкода, що причиною цього стала війна… Проте, не важливо де ти є: на фронті, в спорті чи займаєшся музикою – перемога завжди буде за нами! Уже через місяць, мені випаде честь знову представити Україну та відіграти на світовому фестивалі Ultra Music Festival, який проходить у Хорватії, в місті Спліт. Бути частиною одного з найбільш світових фестивалів – це великий шанс за допомогою своєї музики звернути увагу, донести та нагадати всьому світу, як важливо зараз допомагати Україні та бути поруч із нами! Це моя мета! Моя боротьба! Мій внесок у перемогу на культурному фронті, – розповів Moon Shot.
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Автор: Альона Душенко
Теги: війна музика
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