У лікарнях Кременчука з коронавірусом перебувають 7 пацієнтів

Вчора, 21:30 Переглядів: 151

Зареєстровано два випадки захворювання на коронавірусну хворобу

Сьогодні, 9 червня, у Кременчуці зареєстровано два нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу.

Захворіли жінка віком 71 рік та чоловік віком 31 рік. Із вперше виявлених випадків захворювання два пацієнта перебувають на лікуванні під наглядом сімейних лікарів.

Всього в інфекційних шпиталях лікується сім пацієнтів.

Сьогодні одужало три пацієнта. Випадків смерті внаслідок ускладнень від цієї інфекції не зареєстровано.

Всього зареєстровано 24 114. Одужало 23 374. Померло 721