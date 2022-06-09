На Полтавщині 11-річна дитина на мопеді збила жінку

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Поблизу села Залізничне Полтавської громади 11-річний полтавець збив на мопеді 65-річну місцеву жительку.

Як повідомили в поліції Полтавщини, дорожньо-транспортна пригода сталася 8 червня, близько 16:20.

За попередньою інформацією, 11-річна дитина за кермом Musstang MT125 допустила наїзд на жінку-пішохода та травмувала її. Постраждалу з госпіталізували до 1-ї міської лікарні Полтави. Обставини та причини ДТП з’ясовуються.

У поліції зазначають, що відповідно до статті 22 ККУ кримінальній відповідальності підлягають особи, яким виповнилося шістнадцять років, а за вчинення окремих видів злочинів – 14 років (зокрема, вбивство, умисне тяжке тілесне ушкодження, зґвалтування, хуліганство та інші).

У той же час дитина, яка вчинила злочин до досягнення визначеного віку, звільняється судом від кримінальної відповідальності із застосуванням до неї примусових заходів виховного характеру.