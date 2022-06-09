Рашисти хочуть розміновувати Маріуполь, випустивши полонених українців на мінні поля (аудіо)

Сьогодні, 13:15 Переглядів: 690

Окупанти розглядають спосіб «розмінувати» Маріуполь, випустивши полонених українців на мінні поля. Для цього навіть придумали новий термін: «разминирование естественным путем». Про це повідомляє Служба безпеки України, перехопивши телефонні розмови загарбників.

«Обсуждался, вроде бы, момент: в помощь вам или городу Мариуполю на разминирование естественным путем, либо на окопы хотят определить задержанных с Мелитополя», – говорить своєму колезі військовослужбовець фсб рф з позивним «Каспій». Запевняє, що це вже погоджено з місцевими колаборантами, які виконують роль окупаційної влади: «Тор» (співробітник фсб рф) мне сообщил, что от тебя шла инициатива… наше руководство продублировало коменданту области, все всё в курсе. Главное – механизм продумать».

Механізм – тобто де утримувати і як годувати «робочу силу», щоб вона допомагала його кровожерливій «родине».

В СБУ зазначають, що ми можемо «допомогти» окупантам тільки одним: знищувати їх якомога більше і швидше.