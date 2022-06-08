Генштаб ЗСУ розповів про втрати російської армії в Україні та подякував Франції за САУ CAESAR

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оновлені дані по втратам ворога.
Загальні бойові втрати російських окупантів з 24 лютого по 8 червня орієнтовно склали:
особового складу — близько 31500 (+140) осіб,
танків ‒ 1393 (+3) од,
бойових броньованих машин ‒ 3429 (+13) од,
артилерійських систем – 703 (+9) од,
РСЗВ — 213 (+6) од,
засоби ППО — 96 (+0) од,
літаків – 212 (+0) од,
гелікоптерів – 178 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 559 (+6),
крилаті ракети — 125 (+0),
кораблі /катери — 13 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 2406 (+1) од,
спеціальна техніка — 53 (+0).
Збройні сили України дякують народу та вищому військово-політичному керівництву Франції за надану допомогу і підтримку у боротьбі з російськими загарбниками.
Про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ.
Зазначається, що українські воїни-артилеристи добре освоїли французькі САУ на колісному шасі CAESAR й ефективно нищать ворога.
CAESAR - це самохідна артилерійська установка нового покоління, дає можливість уражати противника на віддаленні 20 км і більше від лінії фронту з високою точністю.
№ 22 від 2 червня 2022Читати номер