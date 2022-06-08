Генштаб ЗСУ розповів про втрати російської армії в Україні та подякував Франції за САУ CAESAR

Сьогодні, 11:44 Переглядів: 509

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оновлені дані по втратам ворога.

Загальні бойові втрати російських окупантів з 24 лютого по 8 червня орієнтовно склали:

особового складу — близько 31500 (+140) осіб,

танків ‒ 1393 (+3) од,

бойових броньованих машин ‒ 3429 (+13) од,

артилерійських систем – 703 (+9) од,

РСЗВ — 213 (+6) од,

засоби ППО — 96 (+0) од,

літаків – 212 (+0) од,

гелікоптерів – 178 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 559 (+6),

крилаті ракети — 125 (+0),

кораблі /катери — 13 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 2406 (+1) од,

спеціальна техніка — 53 (+0).

- Найбільших втрат противник зазнав на Слов’янському напрямку.

Дані уточнюються, - зазначають у Генштабі ЗСУ.

Збройні сили України дякують народу та вищому військово-політичному керівництву Франції за надану допомогу і підтримку у боротьбі з російськими загарбниками.

Про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ.

- Ідеї свободи, рівності, братерства та сестринства, які були і є в осерді міцного кам’яного підмурів’я Французької Республіки, завжди були одними із наріжних каменів для українських воїнів та воїнок, які протягом століть виборювали незалежну, суверенну Україну, - заявили у Генштабі.

Зазначається, що українські воїни-артилеристи добре освоїли французькі САУ на колісному шасі CAESAR й ефективно нищать ворога.

CAESAR - це самохідна артилерійська установка нового покоління, дає можливість уражати противника на віддаленні 20 км і більше від лінії фронту з високою точністю.