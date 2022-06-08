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Про ситуацію на Кременчуччині та чи стягують суди заборгованість під час воєнного стану

Сьогодні, 11:15 Переглядів: 412

 

У різних судах Кременчуцького району ситуація теж різна

Оперативна ситуація у Кременчуцькому районі залишається спокійною та контрольованою.

Про це на ранковому брифінгу повідомив заступник начальника районної військової адміністрації Артем Даценко.

За минулу добу громадяни 11 разів викликали поліція для приборкання осіб у нетверезому стані. Складені адміністративні протоколи щодо одного домашнього насильства та двох п’яних водіїв за кермом. Щодо останніх, то окрім великого штрафу за статтею 130 КУАП вони можуть залишитись і без автівок, адже у умовах воєнного стану їх автомобілі можна вилучати на потреби ЗСУ.

За минулу добу у Кременчуцькому районі затримано 8 громадян за підозрою у зберіганні наркотичних речовин. По кожному з них наразі проводяться слідчі дії та вирішується питання відкриття кримінального провадження. Затримана також особа за незаконне зберігання холодної зброї. Вчора у районі ДСНС зафіксувала одну пожежу у Семенівській ОТГ.

Заступник керівника РВА повідомив, що районна військова адміністрація сьогодні зустрічається з адміністрацією ПрАТ «Обод» для пошуку шляхів погашення заборгованості по виплатам заробітної плати працівникам підприємства.

Артем Даценко також повідомив, що пункти видачі продовольчих наборів переселенцям у Крюківському районі та у Горішніх плавнях закриваються через те, що майже усі ВПО її вже отримали. Проте, для тих хто не встиг цього зробити, можна буде отримати проднабори у пункті видачі Автозаводського району – в медичному коледжі.

Артем Даценко також відповів на питання щодо розгляду судами району позовів по стягненню заборгованості з громадян за житлово-комунальні послуги та інші види заборгованості. Так, у Крюківському райсуді наразі розглядається 11 таких позовів, у Кременчуцькому районному суді – 4, у Горішіплавнівському – 2 справи. Більшість цих справ відкриті за позовами ПАТ «Полтаваенергозбуту», декілька – позови від банків по стягненню заборгованості по кредитним договорам.

У Лубенському, Семенівському та Козельщинському райсудах таких позовів на розгляді немає. А Автозаводський райсуд інформацію з цього питання РВА не надав, пославшись на великий обсяг роботи та неукомплектованість штату суда.

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Автор: Віктор Крук
Теги: поліція Кременчуцький район судова справа
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