Внаслідок обстрілів Харкова та області загинуло троє людей, 6 - поранені

Сьогодні, 20:04 Переглядів: 184

Внаслідок сьогоднішніх ворожих обстрілів Харкова та області загинуло щонайменше троє осіб, поранень зазнали ще шестеро.

Про це повідомив повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Сьогодні з артилерії росіяни обстрілювали Харків та села Черкаська Лозова, Слатине Харківського району та Коробочкіне Чугуївського району. За попередньою інформацією, загинуло щонайменше 3 людей. Ще як мінімум 6 людей отримали поранення. Масштаб руйнувань та остаточна кількість постраждалих встановлюється», - написав він.

Він також зазначив, що обстріли сьогодні ще можуть продовжуватися закликав по можливості залишатись в укриттях.

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