Внаслідок обстрілів Харкова та області загинуло троє людей, 6 - поранені

Внаслідок сьогоднішніх ворожих обстрілів Харкова та області загинуло щонайменше троє осіб, поранень зазнали ще шестеро.
Про це повідомив повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
Він також зазначив, що обстріли сьогодні ще можуть продовжуватися закликав по можливості залишатись в укриттях.
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№ 22 від 2 червня 2022Читати номер