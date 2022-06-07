Від початку року на Полтавщині зафіксували 2,5 тисячі фактів домашнього насильства, розпочато 34 провадження

Сьогодні, 19:30 Переглядів: 138

Від початку року за результатами перевірок на звернення громадян у Полтавській області поліція виявила майже 2,5 тисячі фактів домашнього насильства.

Як повідомляє поліція Полтавщини, з них відносно понад 1 тисячі правопорушників складені адмінпротоколи.

На профілактичних обліках підрозділів превенції перебуває 2 тис 244 особи, які вчинили домашнє насильство (2028 чоловіків, 212 жінок та 4 неповнолітніх).

«Задля негайного припинення фактів домашнього насильства та недопущення його в майбутньому, працівниками поліції стосовно кривдників винесено 461 терміновий заборонний припис», - зазначили правоохоронці.

У той же час розпочато 34 кримінальні провадження, 19 особам повідомлено про підозри, матеріали направлено до суду.

Нагадаємо, на початку травня Полтавський районний суд призначив адміністративний арешт 58-річному кривдникові за систематичні образи та приниження колишньої дружини та дітей.

Якщо ви постраждали від насильства або вам відома інформація про особу, відносно якої вчиняється насильство - інформуйте поліцію за номером 102, або на безкоштовну національну «Гарячу лінію» з протидії домашньому насильству: 0 800 500 335 чи на короткий номер 116-123.

Також можете скористатись поліцейським чат-ботом #ДійПротиНасильства (@police_helpbot), який надасть інформацію про підтримку та допомогу в цьому питанні.