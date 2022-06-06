Завтра у карʼєрі неподалік Кременчука Ferrexpo проведе контрольовані технічні вибухи

Сьогодні, 12:57 Переглядів: 52

Про це населення попереджає адміністрація компанії та закликає зберігати спокій

Вибухи на кар’єрах Ferrexpo відбудуться завтра, 7 червня, о 12:00. - Важливе повідомлення! 7 червня 2022 року, о 12.00, у кар’єрі Ferrexpo відбудуться контрольовані технічні вибухи. Зберігайте спокій!, - йдеться в повідомленні адміністрації компанії. Такі вибухи необхідні для продовження стабільної роботи підприємства і підтримки економіки України.



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