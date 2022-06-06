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Кременчук, Полтавщина, Путін проти українського народу

На Полтавщині багато вимушених переселенців не хочуть реєструватися, як ВПО

Сьогодні, 12:12 Переглядів: 386

 

У своїй більшості це чоловіки призовного віку

Кількість вимушених переселенців на Полтавщині не збільшується, а з деяких регіонів ВПО починають повертатися до своїх домівок.

Про це сьогодні під час брифінгу заявив голова Полтавської облради Олександр Біленький, відповідаючи на питання щодо «перенаселення» Полтави ВПО.

- Пішов відтік. Зокрема, невелика частина жителів Харкова та області повернулася до дому. Зараз кількість переселенців фактично не збільшується, - зазначив він.

Олександр Біленький пояснив, що за приблизними оцінками на Полтавщині знаходиться близько 300 тисяч вимушених переселенців. Їм надають допомогу за президентською та місцевими програмами. Зокрема, надають безоплатне житло та харчування. Проте, лише тим, хто офіційно зареєструвався, як ВПО. Не всі з них реєструються. Передусім це пояснюється тим, що при реєстрації треба стати на військовий облік. Тому частина чоловіків призовного віку не реєструються, як ВПО.

Він заявив, що це є проблемою і завданням місцевої влади: поставити на облік усіх ВПО, залучати їх до волонтерської діяльності та прибирання території місцевих громад.

Голова обласної ради також додав, що умови проживання переселенців різні – є дуже гарні, а є гірші. Міжнародні місії готові фінансувати покращення житлових умов вимушених переселенців. Наразі опрацьовуються ці пропозиції та механізми такого фінансування.

- У нас готель «Україна» у Полтаві майже повністю заселений вимушеними переселенцями. Проживають вони там безоплатно і організоване безкоштовне харчування, - пояснив Олександр Біленький.
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Автор: Віктор Крук
Теги: ВПО Полтавщина переселенці Полтавська облрада
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