Голова Полтавської обласної ради повідомив, хто з депутатів пішов захищати Україну

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Серед них є депутати обласної ради, обрані у Кременчуцькому районі

Сьогодні, 6 червня, під час брифінгу, проведеному у форматі «ранкової кави» з нагоди Дню журналіста, голова Полтавської облради Олександр Біленький відповів на питання, хто з депутатів обласної ради пішов захищати Україну.

За його словами, наразі проходить службу у територіальній обороні Сергій Бульбаха з «Європейської Солідарністі», а також Сергій Савченко та Руслан Телятник - депутати від ОПЗЖ.

Крім того, ще один депутат обласної ради від ОПЗЖ Олег Сазонов може очолити Добровольче формування територіальної громади (ДФТГ) у Кам’яних Потоках.

- Вони пішли туди, бо хочуть, може, змінити думки про себе чи переформуватись. Свої мандати депутати від ОПЗЖ не склали. Можливо, чекають на рішення суду з приводу діяльності депутатів від партій, які заборонені, - зауважив Олег Біленький.

На його особисту думку, було би добре, якби депутати від таких партій, зокрема від ОПЗЖ, все ж таки склали свої повноваження.

Олександр Біленький заявив, що винесе на чергову сесію обласної ради питання про заміну голів депутатських комісій від ОПЗЖ.

- Є звернення депутата Геннадія Коваленка, який запропонував звільнити всіх голів комісій від ОПЗЖ. Це три комісії – молодь, екологія та паливно-енергетичного. До відома ми прийняли, але вирішувати це має рада… На 99% винесу це питання на розгляд сесії, - пообіцяв голова Полтавської облради.