Голова Полтавської обласної ради повідомив, хто з депутатів пішов захищати Україну

Сьогодні, 6 червня, під час брифінгу, проведеному у форматі «ранкової кави» з нагоди Дню журналіста, голова Полтавської облради Олександр Біленький відповів на питання, хто з депутатів обласної ради пішов захищати Україну.
За його словами, наразі проходить службу у територіальній обороні Сергій Бульбаха з «Європейської Солідарністі», а також Сергій Савченко та Руслан Телятник - депутати від ОПЗЖ.
Крім того, ще один депутат обласної ради від ОПЗЖ Олег Сазонов може очолити Добровольче формування територіальної громади (ДФТГ) у Кам’яних Потоках.
На його особисту думку, було би добре, якби депутати від таких партій, зокрема від ОПЗЖ, все ж таки склали свої повноваження.
Олександр Біленький заявив, що винесе на чергову сесію обласної ради питання про заміну голів депутатських комісій від ОПЗЖ.
№ 22 від 2 червня 2022Читати номер