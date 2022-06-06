З початком пляжного сезону водіїв у нетверезому стані на Кременчуччині затримують більше

Сьогодні, 11:11 Переглядів: 299

Загальна ситуація у Кременчуцькому районі залишається спокійною та контрольованою.

Про це на ранковому брифінгу повідомив начальник районної військової адміністрації Олег Лєднік.

Він заявив, що за повідомленням очільника Полтавської ОВА Дмитра Луніна, сьогодні у небі над Полтавщиною ЗСУ збили ворожу ракету.

- Тож загроза ракетного удару залишається і тому нехтуємо повітряними тривогами не можна. Під час оголошення повітряної тривоги треба негайно спускатися в укриття, - зауважив Олег Лєднік.

За його словами у вихідні дні побільшало затримань водіїв за кермом у нетверезому стані. Якщо за два дні у п’ятницю-суботу таких випадків було всього 3, то у неділю поліцейські виявили 8 п’яних водіїв за кермом транспортних засобів. Усі порушники притягаються до адміністративній відповідальності за ст.130 КУАП, вирішується питання щодо належних їм автомобілів. Нагадаємо, що під час воєнного стану автівки таких правопорушників можуть вилучатися на потреби ЗСУ.

За три минулі дні у Кременчуцькому районі затримано сімох громадян за підозрою у зберіганні наркотичних речовин. По кожному з них наразі проводяться слідчі дії та вирішується питання відкриття кримінального провадження. Пожеж та підпалів за вихідні дні на Кременчуччині не було.

Керівник РВА повідомив, що районна військова адміністрація отримала колективний лист зі скаргами від працівників ПрАТ «Обод» щодо виплати заробітної плати не в повному обсязі. Він заявив, що наразі ситуація вивчається, спільно з адміністрацією підприємства шукаються шляхи вирішення проблеми із заборгованістю і це питання знаходиться у нього під контролем.

Олег Лєднік привітав усіх представників ЗМІ з їх професійним святом - Днем журналіста України. З нагоди цього свята ПП «Візит-Сервіс» уклала з Кременчуцькою РВА Меморандум про співпрацю.