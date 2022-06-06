Ворог переформатовує свої кораблі у Чорному морі. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».
У готовності до ракетних ударів перебувають один корабель і один підводний човен, споряджені 12 крилатими ракетами. Також в готовності до дій знаходяться п’ять великих десантних кораблів.
Ризик висадки десанту залишається постійно. Але зараз не видно активної підготовки росіян до десантної операції.
На острому Зміїному ворог нарощує свої бойові можливості, але ЗСУ проводять стримуючі заходи.
№ 22 від 2 червня 2022Читати номер