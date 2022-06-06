Ворог переформатовує свої кораблі у Чорному морі

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Ворог переформатовує свої кораблі у Чорному морі. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

У готовності до ракетних ударів перебувають один корабель і один підводний човен, споряджені 12 крилатими ракетами. Також в готовності до дій знаходяться п’ять великих десантних кораблів.

- Отже заборона відвідування узбережжя, що є наразі не місцем відпочинку, а потенційним рубежем оборони, попередження про небезпеку купання в морі через загрозу детонації морських мін, так само важливі, як сигнали повітряної тривоги, і їх не варто ігнорувати, заради збереження власного життя, – наголосили в оперативному командуванні.

Ризик висадки десанту залишається постійно. Але зараз не видно активної підготовки росіян до десантної операції.

На острому Зміїному ворог нарощує свої бойові можливості, але ЗСУ проводять стримуючі заходи.