Кременчук та Полтавщина! Повітряна тривога! ВІДБІЙ - 13.11

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6 червня о 10.27 оголошена повітряна тривога по Кременчуку і Полтавській області.

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