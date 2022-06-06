Як українські гірські штурмовики знищили гелікоптер рф «Алігатор» вартістю понад $16 млн

Сьогодні, 10:04 Переглядів: 493

Весь екіпаж загинув за секунду

Українські гірські штурмовики знищили «вертушку» рф вартістю понад $16 млн. 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада поділилась відео феєричного знищення російського гелікоптера Ка-52 («Алігатор»). Весь екіпаж загинув за секунду.

Цей вертоліт за військовою номенклатурою вважається командирською машиною авіації рф і коштує понад 16 мільйонів доларів. Долітався!

Генеральний штаб ЗСУ опублікував інформацію про втрати окупантів за час вторгнення в Україну: