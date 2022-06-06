Як українські гірські штурмовики знищили гелікоптер рф «Алігатор» вартістю понад $16 млн
Сьогодні, 10:04
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Весь екіпаж загинув за секунду
Українські гірські штурмовики знищили «вертушку» рф вартістю понад $16 млн. 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада поділилась відео феєричного знищення російського гелікоптера Ка-52 («Алігатор»). Весь екіпаж загинув за секунду.
Цей вертоліт за військовою номенклатурою вважається командирською машиною авіації рф і коштує понад 16 мільйонів доларів. Долітався!
Генеральний штаб ЗСУ опублікував інформацію про втрати окупантів за час вторгнення в Україну:
- особового складу - близько 31250 (+100) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1386 (+5) од,
- бойових броньованих машин ‒ 3400 (+8) од,
- артилерійських систем – 690 (+4) од,
- РСЗВ - 207 (+0) од,
- засоби ППО - 96 (+1) од,
- літаків – 211 (+1) од,
- гелікоптерів – 176 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня- 551 (+3),
- крилаті ракети - 125 (+3),
- кораблі/катери - 13 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2395 (+35) од,
- спеціальна техніка - 53 (+0).
Автор: Катерина Турубара
Джерело фото: donpatriot.news
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