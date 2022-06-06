Поліція Полтавщини розшукує безвісно зниклу 15-річну дівчину, яка пропала вчора

Сьогодні, 13:29 Переглядів: 837

Якщо у вас є інформація, що допоможе пришвидшити розшук зниклої, поліція просить негайно повідомити

Відділ №2 Полтавського районного управління поліції встановлює місце знаходження 15-річної Анни Олійник з одного із сіл Полтавського району. Дівчина вчора, 5-го червня, залишила місце проживання та додому не повернулась.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції полтавської області.

Прикмети дівчини: зріст -170 см, худорлявої статури, волосся довге чорне. Була одягнена у футболку сірого кольору, шорти яскраво зеленого кольору, взуття синього кольору.

Якщо у вас є інформація, що допоможе пришвидшити розшук зниклої Анни Олійник, поліція просить повідомити про це за номерами:

099-339-45-71, 050-780-92-53 або 102.